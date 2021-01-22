ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь на чемпионате мира по гандболу играет с Египтом

22.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В матче против хозяев чемпионата мира по гандболу нужно обязательно побеждать. Такая непростая задача у белорусов на встречу основного раунда планетарного форума против команды Египта. Пока, к сожалению, справиться с ней у коллектива Юрия Шевцова не получается. После первого тайма мы уступаем сопернику в 7  мячей - 14:21. Сейчас стартовала вторая половина противостояния. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5". Будем верить, что белорусам удастся повернуть исход матча в свою пользу, иначе уже сегодня мы потеряем шансы на выход в плей-офф.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче против хозяев чемпионата мира по гандболу нужно обязательно побеждать. Такая непростая задача у белорусов на встречу основного раунда планетарного форума...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Утвержден цифровой календарь сезона-2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by