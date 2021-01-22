Беларусь на чемпионате мира по гандболу играет с Египтом

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В матче против хозяев чемпионата мира по гандболу нужно обязательно побеждать. Такая непростая задача у белорусов на встречу основного раунда планетарного форума против команды Египта. Пока, к сожалению, справиться с ней у коллектива Юрия Шевцова не получается. После первого тайма мы уступаем сопернику в 7 мячей - 14:21. Сейчас стартовала вторая половина противостояния. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5" . Будем верить, что белорусам удастся повернуть исход матча в свою пользу, иначе уже сегодня мы потеряем шансы на выход в плей-офф.