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Болеем за Динару Алимбекову вместе!

23.01.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Уже завтра болеем за нашу Динару Алимбекову. Лидер сборной Беларуси и общего зачета среди биатлонисток до 25 лет попробует завоевать медаль в масс-старте. Сезон для олимпийской чемпионки складывается удачно. Уже есть первая победа этапа Кубка мира. Динара - в отличной форме.

Поэтому завтра сохраняются надежды на пьедестал. Начало прямой трансляции гонки на телеканале "Беларусь 5" в 15 часов. Болеем за Динару вместе!

 
 
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Уже завтра болеем за нашу Динару Алимбекову. Лидер сборной Беларуси и общего зачета среди биатлонисток до 25 лет попробует завоевать медаль в масс-старте. Сезон для...
 
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