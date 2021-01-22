Болеем за Динару Алимбекову вместе!

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Уже завтра болеем за нашу Динару Алимбекову. Лидер сборной Беларуси и общего зачета среди биатлонисток до 25 лет попробует завоевать медаль в масс-старте. Сезон для олимпийской чемпионки складывается удачно. Уже есть первая победа этапа Кубка мира. Динара - в отличной форме.

Поэтому завтра сохраняются надежды на пьедестал. Начало прямой трансляции гонки на телеканале "Беларусь 5" в 15 часов. Болеем за Динару вместе!