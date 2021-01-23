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Фристайлисты выступят на этапе Кубка мира в Москве

23.01.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские лыжные акробаты сегодня постараются покорить "Воробьевы горы". Московский спортивно-развлекательный комплекс примет очередной этап Кубка мира по фристайлу в этой дисциплине. На прошлых выходных, напомним, серебряную награду завоевала наша Алла Цупер. Также Беларусь в Москве представит еще одна олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова. У мужчин же переживаем за Максима Густика, Павла Дика, Дмитрия Мазуркевича, Игоря Дребенкова и Вячеслава Тимерцева. В 19 часов начнется прямая трансляция женских и мужских финалов соревнований на "Беларусь 5". Отметим, что следующий этап, 30 января, станет для нас домашним - пройдет в "Раубичах".

 
 
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Белорусские лыжные акробаты сегодня постараются покорить "Воробьевы горы". Московский спортивно-развлекательный комплекс примет очередной этап Кубка мира по...
 
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