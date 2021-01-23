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Двумя гонками продолжится 7-й этап Кубка мира по биатлону
23.01.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Подняться на пьедестал в гонке с массовым стартом! Именно с таким настроением сегодня на лыжню выйдет один из лидеров женской сборной Беларуси по биатлону Динара Алимбекова на 7-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Она единственная белоруска, которая пробилась в сегодняшний масс-старт. Прямая трансляция гонки начнется в 15 часов на
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Подняться на пьедестал в гонке с массовым стартом! Именно с таким настроением сегодня на лыжню выйдет один из лидеров женской сборной Беларуси по биатлону Динара...
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