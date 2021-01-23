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Болеем за Динару вместе!
23.01.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTДинара Алимбекова, к слову, и лидер общего зачета среди биатлонисток до 25 лет. Этот сезон для олимпийской чемпионки складывается удачно. Уже есть первая победа Этапа Кубка мира. Так что болеем за Динару вместе!
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Динара Алимбекова, к слову, и лидер общего зачета среди биатлонисток до 25 лет. Этот сезон для олимпийской чемпионки складывается удачно. Уже есть первая победа...
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