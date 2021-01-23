Белорусская федерация пятиборья: перенос ЧМ - неожиданный удар для нас

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Перенос чемпионата мира по пятиборью и лазерному бегу из Минска – неожиданный удар для нас, заявил заместитель председателя Белорусской федерации современного пятиборья Александр Игнатьев.

По его словам, пока вопросы компенсации находятся на стадии обсуждения, федерация еще будет формулировать свою позицию, пока еще не решено, какой ответ она будет писать.

Игнатьев подчеркнул, что чемпионат мира был решающим для Беларуси, федерации и отрасли. "Именно его прохождение в Минске, поэтому это существенный урон. Мы вложили немало сил на стадии подготовки к чемпионату. Его отмена - неожиданный удар для нас", - сказал Sputnik Игнатьев.

Также он добавил, что Беларусь – центр Европы, поэтому спортсменам из других стран было бы удобнее добираться в республику на турнир. "Хотя сейчас каждый будет высказывать свою точку зрения", - уточнил Игнатьев.

Что произошло?

Чемпионат мира по пятиборью и лазерному бегу с 7 по 13 июня должен был принять Минск, но 22 января его было решено перенести в другую страну. Планировалось, что состязания станут квалификационными на Олимпийские игры в Токио.

"Исполком проголосовал за перенос турнира в связи с нынешней нестабильной ситуацией, что может подорвать успешное проведение форума. Были подозрения, что некоторые страны откажутся от участия, что скажется на честном проведении чемпионата и олимпийской квалификации", - заявил президент Международного союза современного пятиборья Клаус Шорманн.

Шорманн подчеркнул, что организация поддерживала тесный контакт с белорусской стороной для того, чтобы было принято решение, которое "не разрушит прочное партнерство и будущее развитие спорта в этой стране".

В Исполкоме Международного союза современного пятиборья не сомневаются, что белорусский оргкомитет провел бы соревнования на самом высоком уровне.

Ранее из Минска был перенесен чемпионат мира по хоккею. Это мировое хоккейное первенство должно было пройти с 26 мая по 6 июня 2021 года в Беларуси и Латвии. Но в Риге выступили против совместного турнира из-за политической обстановки в Беларуси. Где в итоге пройдет ЧМ по хоккею также пока неизвестно.

Теперь турнир пройдет в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня). Объявление о новом месте будет сделано в ближайшие дни.