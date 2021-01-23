Команда президента Беларуси по хоккею сыграла с дружиной из Гомельской области

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Поединком команды президента Беларуси и хоккеистов из Гомельской области сегодня продолжились 14-ые Республиканские соревнования по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Команды встречались на льду малой площадки "Олимпик-Арены". Подобные матчи традиционно собирают полные трибуны. И сегодня не исключение. На хоккей пришли большими компаниями. Во время концерта перед матчем заряжались хорошим настроением и энергией.





14-й чемпионат по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба





Лидеры чемпионата принимали команду, которая идет на третьем промежуточном месте. Болельщики пришли на матч в предвкушении не только красивого и быстрого хоккея, но и обилия шайб. И не прогадали. Только в первом периоде рефери зафиксировал 6 взятий ворот, причем 5 раз отличились хозяева льда. Во второй двадцатиминутке гости активировались, интрига накалилась. Но догнать хозяев даже по итогу 3-го периода не получилось. 9:4 - победа команды президента Беларуси.





Следующие матчи турнира - 30 января





Дублем в поединке отметился Олег Антоненко. Лучшими же игроками встречи были признаны защитники Константин Дурнов и Александр Полещук. Следующие матчи любительского чемпионата пройдут 30 января.



Сегодня же самые удачливые болельщики по традиции покидали арену и с памятными подарками - мягкие игрушки от команды президента прибавили ярких эмоций.