ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная Беларуси по гандболу лишилась шансов на плей-офф чемпионата мира

23.01.2021 18:43 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Проспали начало игры, что стало одним из ключевых эпизодов поражения от Египта. И в целом соперник победу заслужил абсолютно. Таковы высказывания главного тренера сборной Беларуси по гандболу Юрия Шевцова после неудачи в игре с хозяевами чемпионата мира. Наши парни уступили со счетом 26:35. Этот результат не позволил белорусам пробиться в плей-офф.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проспали начало игры, что стало одним из ключевых эпизодов поражения от Египта. И в целом соперник победу заслужил абсолютно. Таковы высказывания главного...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктор Гончаренко продолжает формировать тренерский штаб ПФК ЦСКА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by