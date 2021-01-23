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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сборная Беларуси по гандболу лишилась шансов на плей-офф чемпионата мира Проспали начало игры, что стало одним из ключевых эпизодов поражения от Египта. И в целом соперник победу заслужил абсолютно. Таковы высказывания главного...

Проспали начало игры, что стало одним из ключевых эпизодов поражения от Египта. И в целом соперник победу заслужил абсолютно. Таковы высказывания главного тренера сборной Беларуси по гандболу Юрия Шевцова после неудачи в игре с хозяевами чемпионата мира. Наши парни уступили со счетом 26:35. Этот результат не позволил белорусам пробиться в плей-офф.