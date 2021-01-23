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Виктор Гончаренко продолжает формировать тренерский штаб ПФК ЦСКА
23.01.2021 18:43 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБелорусский наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко продолжает в это межсезонье видоизменять тренерский штаб российского клуба. После громких уходов из армейского коллектива легенд российского футбола Виктора Онопко и Сергея Овчинникова, накануне на сборе команды в испанском Кампоаморе пополнил штаб Алексей Березуцкий. Напомним, с августа прошлого года помогает Гончаренко и Василий Березуцкий.
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Белорусский наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко продолжает в это межсезонье видоизменять тренерский штаб российского клуба. После громких уходов из...
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