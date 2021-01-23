Французы выиграли эстафету КМ по биатлону в Антхольце, белорусы -13-е

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Французские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце, сообщает Sputnik.

Программу третьего соревновательного дня в рамках 7-го этапа КМ закрывала мужская эстафета (4х7,5 км).

Французы преодолели дистанцию за 1 час 14 минут 25,8 секунды. Вторыми стали спортсмены из Норвегии (+0,8). Замкнули тройку лидеров россияне (+50,8).

Белорусский квартет в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Никиты Лобастова и Дмитрия Лазовского занял 13-е место (+3 минуты 39, 2 секунды).

Всего в гонке стартовали 24 команды. Завершится седьмой этап Кубка мира в Антхольце 24 января масс-стартом у мужчин и эстафетой у девушек.

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