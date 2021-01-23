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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Биатлон. Белорусы заняли 13 место в мужской эстафете Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 13 место в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. За нашу команду выступили Антон Смольский, Сергей...

Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 13 место в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. За нашу команду выступили Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. В сумме они использовали 11 дополнительных патронов, но обошлись без штрафных кругов. Равных не было французам, за ними - норвежцы, третьи - россияне.