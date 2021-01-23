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Биатлон. Д. Алимбекова стала последней в масс-старте

23.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В женской же программе сегодня стоял масс-старт, где единственная представительница Беларуси - Динара Алимбекова - заняла 30 место. Она провалила стрельбу лежа, допустив два промаха на первом огневом рубеже и целых четыре на втором, еще два неточных выстрела в сумме заработала на стойке. Жюлья Симон из Франции праздновала победу в гонке, вторая - шведка Ханна Эберг, бронза у австрийки Лизы Терезы Хаузер. Завершится 7-й этап завтра женской эстафетой и масс-стартом у мужчин.
 
 
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В женской же программе сегодня стоял масс-старт, где единственная представительница Беларуси - Динара Алимбекова - заняла 30 место. Она провалила стрельбу лежа,...
 
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