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Белорусские фристайлисты борются за награды на этапе Кубка мира в Москве

23.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские фристайлисты прямо сейчас борются за медали на этапе Кубка мира в Москве в лыжной акробатике. Сразу 6 наших соотечественников пробились в первый финал соревнований на Воробьевых горах. У женщин - это две олимпийские чемпионки: чемпионка Сочи Алла Цупер и Пхенчхана - Анна Гуськова. Причем Цупер отобралась со вторым результатом. Сейчас задача наших девушек - оказаться в суперфинале, куда пробьются 6 лучших атлеток из 12. Аналогичная цель и у мужской белорусской команды, где чуть позже будем переживать за Максима Густика, Павла Дика, Дмитрия Мазуркевича и Макара Митрофанова. Эти кадры из Москвы мы получаем в режиме реального времени, прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".
 
 
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Белорусские фристайлисты прямо сейчас борются за медали на этапе Кубка мира в Москве в лыжной акробатике. Сразу 6 наших соотечественников пробились в первый финал...
 
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