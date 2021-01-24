Источник материала: Sputnik Беларусь

После этих гонок розыгрыш Кубка мира, как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, возьмет паузу.

Де-юре аж до 4 марта, когда в чешском Нове Место-на-Мораве начнется седьмой этап. Но де-факто элитная труппа "Белого цирка" стреляющих лыжников отнюдь не собирается бездельничать в феврале! Напротив! Нас ждет главное событие всего сезона – чемпионат мира в словенской Поклюке!

Однако! Пока на повестки дня все еще Антхольц, который принес белорусским болельщикам не очень, скажем прямо, радостные субботние результаты. Конечно, с одной стороны, очень многие казусы наших спортсменов на стрельбище и трассах "Зюдтироль-Арены" легко объяснить отсутствием летней горной подготовки, что весьма существенный и объективный фактор.

Но, с другой стороны, конечно, досадно, что в женском масс-старте у Алимбековой стрелковые дела не заладились с первого огневого рубежа, и она собрала коллекцию из 8 промахов. Динара в итоге финишировала тридцатой, что худший из всех возможных результатов в этой дисциплине.

Да и мужская эстафета, хоть и сумела на сей раз обойтись без штрафных кругов, но не поднялась выше специфического по мистической подоплеке 13-го места. Парней однозначно придавили горы, что было видно как по ходу Бочарникова, так и по стрельбе Лобастова. Если даже признанному снайперу Никите пришлось воспользоваться на "лежке" всеми тремя дополнительными патронами (!), значит, ему было по-настоящему тяжко.

Впрочем, в нашем квартете таки нашелся биатлонист, который может занести себе в актив эстафетный старт в Антхольце. Речь идет о весьма сенсационном финишере – самом молодом нашем гонщике Лазовском, чье появление в составе многих удивило. Зря!

Заявка Дмитрия

"Лазовский очень порадовал, – сказал старший тренер мужской сборной Беларуси Андрей Падин. – Причем отмечу: в нашем решении доверить ему последний этап не было риска. Мы провели хорошую подводящую работу после провальной эстафеты, которая случилась у нас на прошлой неделе в рамках Оберхофа-2. Дмитрий действительно не подвел, открыв обнадеживающую перспективу для дальнейших ключевых эстафет".

Сразу необходимо отметить, что изначально выступления Лазовского в Антхольце не планировалось. Существовало намерение делегировать его на чемпионат Европы в Польшу, старты которого состоятся на следующей неделе. Однако, как известно, планы на то и составляются, чтобы подвергаться коррекции.

Падин решил бросить в настоящий бой молодого гонщика, что шаг ответственный и правильный. По крайней мере, тренд доверия к "зеленым и горячим сердцем" спортсменам сейчас имеет повсеместное распространение. Молодежи доверяют смело почти во всех командах, за исключением, возможно, российской.

И вот Лазовский в роли финишера показал седьмой ход на этапе и последнем круге, чтобы и на огневых рубежах изрядно перещеголять в точности своих товарищей по квартету – всего один дополнительный патрон. Недурственно, Дмитрий! Даже весьма недурственно! Особенно для человека, который соревновался на "Зюдтироль-Арене" впервые в карьере.

"Решение тренеров доверить мне заключительный этап, воспринял адекватно, безо всяких сомнений, – рассказал Лазовский. – Мне не впервой пришлось взять на себя функции финишера, и ничего страшного в этом я не увидел. Разумеется, был предстартовый мандраж. Но исключительно приятный, дразнящий самолюбие. Для меня он необходим, как раздражитель. А вот комплексов не испытывал".

Я спросил у Дмитрия, за что он может себя похвалить и за что поругать, получив следующий ответ: "Не буду делать ни того, ни другого. Зато констатирую: получилось выдать свой максимум на данный момент. Хотя, конечно, ощущается недостаток горной подготовки в летний период. Что же касается нюансов, то надо более детально проанализировать гонку. Тогда обязательно что-то вскроется. А с общими оценками вовсе спешить бессмысленно. Сейчас хочется стартовать как можно чаще и показывать свой максимум. Ради этого на высотном сборе в Антхольце, где мы остаемся "подводиться" к чемпионату мира, буду усердно работать над слабыми местами. Задача – компенсировать недостаток "летних" гор".

Динара держит удар

Масс-старт – все-таки очень специфическая дисциплина, к которой нельзя приноровиться раз и навсегда. Разумеется, большой опыт способен снабдить необходимыми тактическими навыками и психологической уравновешенностью. Но даже самые выдающиеся "топы" никогда не имели и не имеют страховок от провалов, которые с ними нет-нет да и происходят.

Вот возьмите масс-старт Оберхофа-2. Кто там занял "крайнее" место? Отличный снайпер, один из лидеров французской сборной Шевалье-Буше, вдруг настрелявшая десять (!) штрафных кругов. Так что к неудаче в Антхольце Алимбековой надо отнестись хладнокровно. Увы, пришла очередь сгореть Динары. В субботу уже она не совладала со всеми коварными вызовами элитной дисциплины.

Не справилась, начиная с первого круга, на котором белорусский лидер вначале вырвалась вперед, затем спряталась вглубь пелетона, чтобы на "лежке" совершить два промаха. Уже немало. Но к ним на втором огневом рубеже Алимбекова приплюсовала еще четыре "молока"…

Тем не менее! Динара завершила второй триместр обладательницей синего бипа "лучшему молодому гонщику". Шведка Эберг-младшая так и не обошла белорусского лидера, ибо в свою очередь не блестяще выступила в масс-старте – 24-я позиция. А кроме того, не забудем, что каждого человека определяют две вещи: терпение, когда ничего нет, и поведение, когда есть все.

Так вот к Алимбековой нет никаких замечаний! Она не задирает нос в дни побед и умеет держать удар, достойно принимая поражения. Молодец! Тем паче что они – поражения –информационно имеют наибольшую ценность. А соперники…

Это даже хорошо, если перед чемпионатом мира кое-кто начнет заблуждаться на предмет Динары. Как говорят болельщики из Мексики – уверен, есть и такие: "Они хотели нас закопать, но они не знали, что мы семена!"

"С "лежкой" у меня по-прежнему есть проблемы, – призналась Алимбекова. – В прошлый раз сделала поправку "вверх", сейчас решила не делать, хотя при идеально правильной изготовке была "нижняя" стрельба. Почему? Хороший вопрос. Ответ такой: думала, что непосредственно в гонке не смогу принять идеальную изготовку. А тут еще очень медленно подошли к огневому рубежу. Об этом тренеры меня информировали еще по ходу масс-старта. Детская ошибка.

Ситуация складывалась таким образом. Если, например, в декабре в Хохфильцене все сразу полетели, как на пожар, то в Антхольце действительно едва тащились. Видимо, из-за опаски быть накрытыми высотой. Я вышла вперед из желания выбрать на спусках наиболее оптимальную для моих ног траекторию. Потом отошла назад… В общем, моя дружба с масс-стартом еще впереди.

На второй "лежке" при аналогичной ветровой обстановке уже, видимо, изготовилась, как надо и – увы. Вся стрельба ушла "вниз". Вывод: сама себе не доверяю, излишне перестраховываюсь. Конечно, невероятно расстроилась таким итогом стрельбы лежа. Ведь на дистанции чувствовала себя нормально. Что ж, буду стараться исправиться в эстафете.

Сейчас настроение "доброй злости". Это хорошо. Позволю себе немного расстроиться, но постараюсь настроиться на эстафету, получить от нее удовольствие. А то, возможно, стала излишне внимательна к деталям, что таит риски мнительности. Ежеминутно отслеживаю ветер на пристрелке, чего раньше не было. Постоянные мысли – "лежка", "лежка". Надо раскрепоститься. Благо перед чемпионатом мира будет время для соответствующей работы".