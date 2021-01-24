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Волейбол. "Минчанка" добивается важной победы в Суперлиге
24.01.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Минчанка" добивается важной победы в рамках регулярного сезона российской Суперлиги, на тай-брейке дожав волейбольный клуб "Липецк", 3-2. Решающий сет - 15:12. На этот поединок уже пускали зрителей с соблюдением масочного режима. В турнирной таблице "Минчанка" 11-я.
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"Минчанка" добивается важной победы в рамках регулярного сезона российской Суперлиги, на тай-брейке дожав волейбольный клуб "Липецк", 3-2. Решающий сет - 15:12. На этот...
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