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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В итальянской серии А "Милан" терпит второе поражение кряду после фантастической победной серии Спад "россонери" пришелся на встречу 19-го тура против "Аталанты", которая добилась разгромной победы со счетом 3-0. Ромеро, Иличич и Сапато принесли успех клубу из...

Спад "россонери" пришелся на встречу 19-го тура против "Аталанты", которая добилась разгромной победы со счетом 3-0. Ромеро, Иличич и Сапато принесли успех клубу из Бергамо. "Милану" не помогло и наличие на поле Златана Ибрагимовича, который провел встречу от звонка до звонка.