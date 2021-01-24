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В итальянской серии А "Милан" терпит второе поражение кряду после фантастической победной серии

24.01.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Спад "россонери" пришелся на встречу 19-го тура против "Аталанты", которая добилась разгромной победы со счетом 3-0. Ромеро, Иличич и Сапато принесли успех клубу из Бергамо. "Милану" не помогло и наличие на поле Златана Ибрагимовича, который провел встречу от звонка до звонка. 

 
 
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Спад "россонери" пришелся на встречу 19-го тура против "Аталанты", которая добилась разгромной победы со счетом 3-0. Ромеро, Иличич и Сапато принесли успех клубу из...
 
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