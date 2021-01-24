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Порадовать своих поклонников сегодня есть возможность у столичных "Цмокаў"

24.01.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ "драконы" на Falcon Club Arena    принимают "Калев". В 9-ти матчах розыгрыша  эстонцы добыли всего одну победу и располагаются на 12-й позиции  в турнирной таблице. Белорусы  идут на строчку выше, в активе нашей команды  2 виктории после 11 игр. Получится ли у минчан подтвердить статус  фаворита сегодня, узнаем из трансляции на "Беларусь 5". Начало в 15:30.
 
 
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В рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ "драконы" на Falcon Club Arena    принимают "Калев". В 9-ти матчах розыгрыша  эстонцы добыли всего одну победу и располагаются на...
 
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