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Порадовать своих поклонников сегодня есть возможность у столичных "Цмокаў"
24.01.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ "драконы" на Falcon Club Arena принимают "Калев". В 9-ти матчах розыгрыша эстонцы добыли всего одну победу и располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице. Белорусы идут на строчку выше, в активе нашей команды 2 виктории после 11 игр. Получится ли у минчан подтвердить статус фаворита сегодня, узнаем из трансляции на
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В рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ "драконы" на Falcon Club Arena принимают "Калев". В 9-ти матчах розыгрыша эстонцы добыли всего одну победу и располагаются на...
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