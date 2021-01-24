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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Порадовать своих поклонников сегодня есть возможность у столичных "Цмокаў" В рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ "драконы" на Falcon Club Arena принимают "Калев". В 9-ти матчах розыгрыша эстонцы добыли всего одну победу и располагаются на...

В рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ "драконы" на Falcon Club Arena принимают "Калев". В 9-ти матчах розыгрыша эстонцы добыли всего одну победу и располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице. Белорусы идут на строчку выше, в активе нашей команды 2 виктории после 11 игр. Получится ли у минчан подтвердить статус фаворита сегодня, узнаем из трансляции на. Начало в