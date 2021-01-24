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Дулуб возглавил футбольный клуб "Крумкачы"

24.01.2021 17:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв – Sputnik. Экс-руководитель тренерского штаба БАТЭ Олег Дулуб назначен главным тренером ФК "Крумкачы", сообщила пресс-служба команды.

© Photo : "ВКонтакте" / Футбольный клуб "Минск"
"Минск" опроверг назначение Дулуба главным тренером

"Вы мечтали об этом – мы воплотили мечты в реальность. Сегодня состоялось самое ожидаемое событие межсезонья. Олег Дулуб – новый главный тренер ФК "Крумкачы"! Поздравляем Олега Анатольевича с грандиозным возвращением, хотим повторить и превзойти былые успехи", – говорится в сообщении.

Последним рабочим местом в биографии Дулуба значится казахстанский "Атырау". В 2019 году он тренировал национальную белорусскую сборную юниоров (U-19).

Напомним, в 2018 году его отправили в отставку после двойного поражения "БАТЭ" от брестского "Динамо" в Суперкубке и финале Кубка Беларуси.

Дулуб начинал карьеру с выступления за "Гомсельмаш", "Шахтер" и "Молодечно". За футбольную карьеру успел поиграть в клубах Латвии, Чехии, Польши, Китая и Финляндии. В латышском "Варогс" вошел в историю, как первый футболист забивший пять голов в одном матче. Закончил играть в футбол в 2001 году и с того времени трудится тренером.

 
Теги: Минск
 
 
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У минских "воронов" новый наставник, пожалуй, это самая долгожданная новость футбольного межсезонья.
 
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