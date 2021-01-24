Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв – Sputnik. Экс-руководитель тренерского штаба БАТЭ Олег Дулуб назначен главным тренером ФК "Крумкачы", сообщила пресс-служба команды.

"Вы мечтали об этом – мы воплотили мечты в реальность. Сегодня состоялось самое ожидаемое событие межсезонья. Олег Дулуб – новый главный тренер ФК "Крумкачы"! Поздравляем Олега Анатольевича с грандиозным возвращением, хотим повторить и превзойти былые успехи", – говорится в сообщении.

Последним рабочим местом в биографии Дулуба значится казахстанский "Атырау". В 2019 году он тренировал национальную белорусскую сборную юниоров (U-19).

Напомним, в 2018 году его отправили в отставку после двойного поражения "БАТЭ" от брестского "Динамо" в Суперкубке и финале Кубка Беларуси.

Дулуб начинал карьеру с выступления за "Гомсельмаш", "Шахтер" и "Молодечно". За футбольную карьеру успел поиграть в клубах Латвии, Чехии, Польши, Китая и Финляндии. В латышском "Варогс" вошел в историю, как первый футболист забивший пять голов в одном матче. Закончил играть в футбол в 2001 году и с того времени трудится тренером.