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5 место в эстафете заняла женская сборная Беларуси по биатлону

24.01.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Белоруски стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Ирина Кривко передала эстафету 13-й. Однако разрыв в пелетоне между первым местом и 13-м был небольшим. Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола мощно отработали свои этапы на лыжне. И благодаря высоким скоростям девушкам удалось поднять нацкоманду на пятую строчку итогового протокола. Белоруски обошлись без штрафных кругов. При этом они использовали 11 дополнительных патронов. В эстафете победила сборная России.
 
 
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Белоруски стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Ирина Кривко передала эстафету 13-й. Однако разрыв в пелетоне между...
 
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