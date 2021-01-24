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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 место в эстафете заняла женская сборная Беларуси по биатлону Белоруски стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Ирина Кривко передала эстафету 13-й. Однако разрыв в пелетоне между...

Белоруски стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Ирина Кривко передала эстафету 13-й. Однако разрыв в пелетоне между первым местом и 13-м был небольшим. Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола мощно отработали свои этапы на лыжне. И благодаря высоким скоростям девушкам удалось поднять нацкоманду на пятую строчку итогового протокола. Белоруски обошлись без штрафных кругов. При этом они использовали 11 дополнительных патронов. В эстафете победила сборная России.