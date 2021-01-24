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Экстралига. Результаты игрового дня

24.01.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В очередном туре хоккейной Экстралиги "Гомель" взял реванш над минской "Юностью". Исход встречи решило звено Нестерова. В первом периоде капитан "южан" отличился сам. Во второй двадцатиминутке Герман помог Ревенко реализовать большинство. Гол престижа на счету Антонова. Итог встречи - 2:1. "Юность" - на втором месте турнирной таблицы - 85 баллов в активе. "Гомель" - третий, уступая "столичным медведям" 4 очка. Лидер Экстралиги, напомним, солигорский "Шахтер".

В параллельном матче "Неман" шестой раз в сезоне выиграл у "Могилева" - 4:1. "Львы" потерпели восьмое поражение кряду.
 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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В очередном туре хоккейной Экстралиги "Гомель" взял реванш над минской "Юностью". Исход встречи решило звено Нестерова. В первом периоде капитан "южан" отличился...
 
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