|
Экстралига. Результаты игрового дня
24.01.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ очередном туре хоккейной Экстралиги "Гомель" взял реванш над минской "Юностью". Исход встречи решило звено Нестерова. В первом периоде капитан "южан" отличился сам. Во второй двадцатиминутке Герман помог Ревенко реализовать большинство. Гол престижа на счету Антонова. Итог встречи - 2:1. "Юность" - на втором месте турнирной таблицы - 85 баллов в активе. "Гомель" - третий, уступая "столичным медведям" 4 очка. Лидер Экстралиги, напомним, солигорский "Шахтер".
В параллельном матче "Неман" шестой раз в сезоне выиграл у "Могилева" - 4:1. "Львы" потерпели восьмое поражение кряду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном туре хоккейной Экстралиги "Гомель" взял реванш над минской "Юностью". Исход встречи решило звено Нестерова. В первом периоде капитан "южан" отличился...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)