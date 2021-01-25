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Минское "Динамо" попробует обыграть "Северсталь" в домашнем матче КХЛ

25.01.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" сыграют сегодня с череповецкой "Северсталью" в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщает Sputnik.

YouTube / МХЛ
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В последнее время дела у минчан идут с переменным успехом. В пяти встречах "зубры" смогли одержать лишь две победы - это произошло в мини-выездной серии, что говорит об уверенности хоккеистов на выезде. Впереди их ждет встреча с "Северсталью" - ранее своих соперников минчане с большим трудом, но обыграли 17 января.

"Зубры" занимают в Западной конференции шестое место, набрав 55 балов за 47 матчей.

"Северсталь" догоняет минский клуб, занимая седьмую позицию на "западе". У спортсменов в активе 54 пункта за 48 встреч. За последние пять матчей череповецкие хоккеисты уступили лишь "зубрам", и явно хотят поквитаться.

Напомним, что минское "Динамо" сняло мини-сериал о клубе "ZUBReality. Тренер на удаленке". Его покажут с 25 по 31 января на телеканалах КХЛ. На телеканале "Беларусь 5" он выйдет 2 февраля.

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Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минского клуба в последнее время играют с переменным успехом, сегодня они попытаются одолеть череповецких хоккеистов.
 
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