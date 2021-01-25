Белорусские гандболисты победили в последнем матче на ЧМ в Египте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Заключительную игру сборная Беларуси провела против команды Северной Македонии, которая также утратила шансы пробиться в четвертьфинал.

Подопечные Юрия Шевцова оказались сильнее и одержали победу с перевесом в четыре гола – 30:26. Самым результативных в белорусской команде был Владислав Кулеш, забросивший семь мячей в ворота соперника.

На ЧМ в Египте белорусская сборная сыграли вничью со шведами (26:26) и россиянами (32:32), выиграла у команды Республики Корея (32:24), проиграла хозяевам (26:35) и словенцам (25:29).

Лучшим бомбардиром сборной Беларуси на нынешнем чемпионате мира стал Никита Вайлупов, забросивший в шести матчах 35 мячей.

В восьмерку сильнейших команд планеты белорусы еще ни разу не пробивались.

Сборная России, выступавшая на ЧМ под названием "Команда Федерации гандбола России", тоже возвращается из Египта домой, уступив шведам со счетом 20:34. Россиянам для того, чтобы продолжить борьбу за награды, нужна была победа.

В ¼ финала вышли по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфиналы состоятся 27 января, полуфиналы - 29 января. Матчи за чемпионское звание, а также за третье место пройдут 31 января.

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