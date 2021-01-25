|
Хоккей. КХЛ. "Динамо-Минск"против "Северстали"
25.01.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ очередном матче регулярного сезона КХЛ - "Динамо-Минск" сегодня принимает на домашнем льду "Северсталь". В активе у "сталеваров" на один балл меньше, чем у "зубров". Стартовое вбрасывание в 19:10. Прямая трансляция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче регулярного сезона КХЛ - "Динамо-Минск" сегодня принимает на домашнем льду "Северсталь". В активе у "сталеваров" на один балл меньше, чем у "зубров"....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)