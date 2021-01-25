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Хоккей. КХЛ. "Динамо-Минск"против "Северстали"

25.01.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В очередном матче регулярного сезона КХЛ - "Динамо-Минск" сегодня принимает на домашнем льду "Северсталь". В активе у "сталеваров" на один балл меньше, чем у "зубров". Стартовое вбрасывание в 19:10. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".
 
Теги: Минск
 
 
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В очередном матче регулярного сезона КХЛ - "Динамо-Минск" сегодня принимает на домашнем льду "Северсталь". В активе у "сталеваров" на один балл меньше, чем у "зубров"....
 
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