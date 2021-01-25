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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Динамо-Минск" против "Северстали" Защитник хоккейного минского "Динамо" Бреннан Менелл покинул лазарет команды и сыграет сегодня в очередном матче регулярного сезона КХЛ против "Северстали". Всего...

Защитник хоккейного минского "Динамо" Бреннан Менелл покинул лазарет команды и сыграет сегодня в очередном матче регулярного сезона КХЛ против "Северстали". Всего в нынешнем чемпионате американец провел 35 поединков, в которых отметился 28 баллами при показателе полезности плюс 7. "Зубры" занимают 6-е место таблицы Западной конференции, имея в активе 55 очков. У "сталеваров" на один балл меньше, чем у бело-синих. И это 7-я позиция Запада. Прямую трансляцию игры в эти минуты ведет телеканал