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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Клуб Е. Шаранговича победил "Нью-Джерси Дэвилз" добился третьей в сезоне победы в НХЛ, переиграв на своем льду "Нью-Йорк Айлендерс", 2:0. Форвард "дьяволов" Егор Шарангович провел на льду 16 минут и...

"Нью-Джерси Дэвилз" добился третьей в сезоне победы в НХЛ, переиграв на своем льду "Нью-Йорк Айлендерс", 2:0. Форвард "дьяволов" Егор Шарангович провел на льду 16 минут и 24 секунды, один раз бросил мимо ворот и совершил один перехват при показателе полезности 0. Первой звездой матча был признан голкипер "Нью-Джерси" Скотт Уэджвуд. Вратарь отразил 28 бросков и оформил шатаут.