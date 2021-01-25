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Рубрика "Матчбол"
25.01.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Столичное хоккейное "Динамо" буквально через час на "Минск-Арене" сыграет против прямого конкурента за место в плей-офф КХЛ. "Зубры" примут "Северсталь". Начало прямой трансляции на "Беларусь 5" в 19:00. Немного о спорте и события прошедшие в рубрике "Матчбол" (видео).
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Столичное хоккейное "Динамо" буквально через час на "Минск-Арене" сыграет против прямого конкурента за место в плей-офф КХЛ. "Зубры" примут "Северсталь". Начало...
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