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Права WHL на белоруса Владимира Алистрова в перешли от "Эдмонтон Ойл Кингз" клубу "Сиэттл Тандербердс"
26.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОб этом пишет официальный сайт лиги. Взамен "Эдмонтон" получил права на защитника Саймона Кубичека и один из пиков на ближайшем импорт-драфте. Сейчас Алистров выступает за минское "Динамо" в КХЛ. В 28 матчах он набрал 2 очка.
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Права WHL на белоруса Владимира Алистрова в перешли от "Эдмонтон Ойл Кингз" клубу "Сиэттл Тандербердс"
Об этом пишет официальный сайт лиги. Взамен "Эдмонтон" получил права на защитника Саймона Кубичека и один из пиков на ближайшем импорт-драфте. Сейчас Алистров...
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