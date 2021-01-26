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Нападающий сборной Беларуси Павел Савицкий стал игроком "Руха"
26.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTКонтракт с 26-летним форвардом рассчитан до конца нынешнего года. Предыдущим клубом Савицкого было брестское "Динамо", в составе которого за 3 сезона он провел 99 матчей, забил 42 гола и отдал 14 результативных передач, а также стал чемпионом страны, победителем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка Беларуси.
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Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до конца нынешнего года. Предыдущим клубом Савицкого было брестское "Динамо", в составе которого за 3 сезона он провел 99...
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