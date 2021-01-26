ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нападающий сборной Беларуси Павел Савицкий стал игроком "Руха"

26.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до конца нынешнего года. Предыдущим клубом Савицкого было брестское "Динамо", в составе которого за 3 сезона он провел 99 матчей, забил 42 гола и отдал 14 результативных передач, а также стал чемпионом страны, победителем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до конца нынешнего года. Предыдущим клубом Савицкого было брестское "Динамо", в составе которого за 3 сезона он провел 99...
 
Новости дня
Новости спорта
 
ПСЖ сделал предложение Рамосу: испанцу готовы платить 15 млн евро в год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by