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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нападающий сборной Беларуси Павел Савицкий стал игроком "Руха" Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до конца нынешнего года. Предыдущим клубом Савицкого было брестское "Динамо", в составе которого за 3 сезона он провел 99...

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до конца нынешнего года. Предыдущим клубом Савицкого было брестское "Динамо", в составе которого за 3 сезона он провел 99 матчей, забил 42 гола и отдал 14 результативных передач, а также стал чемпионом страны, победителем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка Беларуси.