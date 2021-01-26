|
Нападающий Сергей Кузнецов покинул жлобинский "Металлург"
27.01.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОб этом сообщает пресс-служба "сталеваров". Молодой форвард продолжит карьеру в USHL и будет выступать за "Янгстаун Фантомс". В сезоне за "Металлург" воспитанник жлобинской школы хоккея провел 29 матчей, в которых отличился 17-ю результативными баллами при показателе полезности плюс 4. Сейчас "Янгстаун" занимает 6-е место в Восточной конференции USHL.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает пресс-служба "сталеваров". Молодой форвард продолжит карьеру в USHL и будет выступать за "Янгстаун Фантомс". В сезоне за "Металлург" воспитанник...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)