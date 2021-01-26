ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нападающий Сергей Кузнецов покинул жлобинский "Металлург"

27.01.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Об этом сообщает пресс-служба "сталеваров". Молодой форвард продолжит карьеру в USHL и будет выступать за "Янгстаун Фантомс". В сезоне за "Металлург"  воспитанник жлобинской школы хоккея провел 29 матчей, в которых отличился 17-ю результативными баллами при показателе полезности плюс 4. Сейчас "Янгстаун" занимает 6-е место в Восточной конференции USHL.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает пресс-служба "сталеваров". Молодой форвард продолжит карьеру в USHL и будет выступать за "Янгстаун Фантомс". В сезоне за "Металлург"  воспитанник...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Нападающий сборной Беларуси Павел Савицкий стал игроком "Руха"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by