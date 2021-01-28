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Биатлонисты молодежной сборной Витебской области лидируют в зачете Кубка Беларуси

28.01.2021 06:19 — Новости Спорта | Витьбичи (Витебск)  
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Источник материала: Витьбичи (Витебск)

Молодежная команда Витебской области по биатлону еще раз подтвердила свой статус сильнейшей в стране.


Напомним, что ранее она заняла первое общекомандное место на первенстве Беларуси, которое прошло в спорткомплексе «Раубичи» под Минском. На днях же в Новополоцке прошел третий этап Кубка Белорусской федерации биатлона среди молодежи, где наши ребята также упрочили свои позиции.

Как сообщил заместитель директора областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта Александр Голузий, сейчас команда Витебщины в общем зачете уверенно лидирует, набрав 1929 очков, обгоняя идущую на втором месте дружину Минской области.

Впереди нас ждут еще три этапа: в Новогрудке, снова на базе Новополоцкого училища олимпийского резерва и решающий — на трассе в Городке. Верим в наши олимпийские надежды!

© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.

Автор: Алесь БЫНЬКОВ. Фото Белорусской федерации биатлона.

 
 
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Молодежная команда Витебской области по биатлону еще раз подтвердила свой статус сильнейшей в стране. Напомним, что ранее она заняла...
 
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