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Споры вокруг Олимпиады в Токио
28.01.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Мы не спекулируем на тему того, пройдут ли Игры, мы думаем над тем, как они пройдут", - глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о сообщениях в СМИ по поводу возможной отмены Олимпиады в Токио. Сегодня же появилось сообщение, что большая часть крупных японских компаний выступает за проведение летних Игр в Токио, но многие предалгают сократить масштаб форума.
Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета: "Все спекуляции бьют по спортсменам, которые готовятся в условиях ограничений к Олимпийским играм. Сейчас появляется много спекуляций об отмене, о плане В, есть даже сообщения о переносе на 2032 год. Что ж, удачи, попробуйте обсудить это со спортсменом, который готовится к предстоящим Играм. Говорят и о предложении перенести Игры в другой город. Но все, кто знает о том, насколько сложно организовать Олимпиаду, должны понимать, что в столь короткий срок это невозможно сделать".
Между тем, проведенный в начале этой недели опрос жителей Японии продемонстрировал, что население придерживается другого мнения. Подавляющее большинство (86%) выступают за отмену или перенос Олимпиады.
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"Мы не спекулируем на тему того, пройдут ли Игры, мы думаем над тем, как они пройдут", - глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о сообщениях...
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