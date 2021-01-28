Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Споры вокруг Олимпиады в Токио "Мы не спекулируем на тему того, пройдут ли Игры, мы думаем над тем, как они пройдут", - глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о сообщениях...

"Мы не спекулируем на тему того, пройдут ли Игры, мы думаем над тем, как они пройдут", - глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о сообщениях в СМИ по поводу возможной отмены Олимпиады в Токио. Сегодня же появилось сообщение, что большая часть крупных японских компаний выступает за проведение летних Игр в Токио, но многие предалгают сократить масштаб форума.Между тем, проведенный в начале этой недели опрос жителей Японии продемонстрировал, что население придерживается другого мнения. Подавляющее большинство (86%) выступают за отмену или перенос Олимпиады.