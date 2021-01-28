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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На мужском чемпионате мира по гандболу в Египте определились пары 1/2 Накануне в первом четвертьфинальном поединке действующие чемпионы планеты датчане только в серии послематчевых пенальти одолели хозяев турнира - 39:38. За выход в...

Накануне в первом четвертьфинальном поединке действующие чемпионы планеты датчане только в серии послематчевых пенальти одолели хозяев турнира - 39:38. За выход в финал Дания будет бороться с командой Испании, которая была сильнее Норвегии - 31:26. В другом полуфинале французские гандболисты, которые переиграли в дополнительное время венгров 35:32, сразятся со сборной Швеции, уверенно победившей Катар 35:23. Полуфиналы пройдут завтра. Розыгрыш медалей состоится в воскресенье.