Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Украинский футболист Виктор Путин приехал на просмотр в гродненский "Неман", сообщается на сайте футбольного клуба.

"Еще одним потенциальным новичком клуба может стать представитель украинского футбола и однофамилец президента одной соседней страны Виктор Путин", - говорится в сообщении.

25-летний полузащитник родился в Херсонской области и является воспитанником футбольной школы "Динамо" имени В.В. Лобановского. Почти всю карьеру он провел в Польше. Последним клубом Путина был ГКС из Белхатува (клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Польши). В прошлом сезоне украинский полузащитник провел 21 матч, в которых отметился одной голевой передачей.

Вместе с Путиным в "Неман" на просмотр приехали молдаване Сергей Трофан и Руслан Челари, а также россиянин Иван Бакланов.

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