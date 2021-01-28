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Путин приехал на просмотр в гродненский "Неман"
28.01.2021 15:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Украинский футболист Виктор Путин приехал на просмотр в гродненский "Неман", сообщается на
© Photo : ФК "Шахтер"
"Еще одним потенциальным новичком клуба может стать представитель украинского футбола и однофамилец президента одной соседней страны Виктор Путин", - говорится в сообщении.
25-летний полузащитник родился в Херсонской области и является воспитанником футбольной школы "Динамо" имени В.В. Лобановского. Почти всю карьеру он провел в Польше. Последним клубом Путина был ГКС из Белхатува (клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Польши). В прошлом сезоне украинский полузащитник провел 21 матч, в которых отметился одной голевой передачей.
Вместе с Путиным в "Неман" на просмотр приехали молдаване Сергей Трофан и Руслан Челари, а также россиянин Иван Бакланов.
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25-летний полузащитник Виктор Путин долгое время выступал в Польше, последним его клубом был ГКС из второго дивизиона.
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