Сборная Беларуси проводит сбор перед чемпионатом мира в итальянском Антхольце

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Национальная сборная Беларуси по биатлону подходит к пику формы аккурат к чемпионату мира, который стартует 10 февраля в словенской Поклюке. Об этом в интервью нашей программе рассказал капитан нашей команды Антон Смольский, который согласился, что мужской сборной проявить себя мешает именно стрельба, однако еще есть время в канун чемпионата мира улучшить и стрелковый компонент.



Первая гонка в рамках чемпионата мира - это смешанная эстафета 10 февраля. Завершится форум гонками с массового старта 21 февраля. В Кубке наций мужская белорусская команда - 8-я. Женская идет на высокой 6-й позиции.