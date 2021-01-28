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Сборная Беларуси проводит сбор перед чемпионатом мира в итальянском Антхольце

28.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Национальная сборная Беларуси по биатлону подходит к пику формы аккурат к чемпионату мира, который стартует 10 февраля в словенской Поклюке. Об этом в интервью нашей программе рассказал капитан нашей команды Антон Смольский, который согласился, что мужской сборной проявить себя мешает именно стрельба, однако еще есть время в канун чемпионата мира улучшить и стрелковый компонент.


Первая гонка в рамках чемпионата мира - это смешанная эстафета 10 февраля. Завершится форум гонками с массового старта 21 февраля. В Кубке наций мужская белорусская команда - 8-я. Женская идет на высокой 6-й позиции.

 
 
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Национальная сборная Беларуси по биатлону подходит к пику формы аккурат к чемпионату мира, который стартует 10 февраля в словенской Поклюке. Об этом в интервью...
 
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