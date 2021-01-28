Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Баланович покидает ФК "Шахтер" Многолетний лидер "Шахтера" - Сергей Баланович - покидает солигорский клуб. Об этом полузащитник сообщил у себя в "Инстаграм", лирически подведя черту под...

Многолетний лидер "Шахтера" - Сергей Баланович - покидает солигорский клуб. Об этом полузащитник сообщил у себя в "Инстаграм", лирически подведя черту под выступлениями в составе действующего чемпиона страны. В прошлом сезоне 33-летний полузащитник провел за солигорский клуб 23 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.