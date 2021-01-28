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Сергей Баланович покидает ФК "Шахтер"
28.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTМноголетний лидер "Шахтера" - Сергей Баланович - покидает солигорский клуб. Об этом полузащитник сообщил у себя в "Инстаграм", лирически подведя черту под выступлениями в составе действующего чемпиона страны. В прошлом сезоне 33-летний полузащитник провел за солигорский клуб 23 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.
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Многолетний лидер "Шахтера" - Сергей Баланович - покидает солигорский клуб. Об этом полузащитник сообщил у себя в "Инстаграм", лирически подведя черту под...
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