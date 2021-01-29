ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Беларусь 5" покажет финал этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах

29.01.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Раубичах в выходные пройдет этап Кубка мира по лыжной акробатике. Фристайлисты из 11 стран, включая США, Канаду, Австралию, Россию, поборются за медали турнира.

Атлеты уже тренируются на склонах спорткомплекса. Условия для соревнований созданы идеальные, отмечают участники грядущего этапа.

Андреа Ринальди, представитель Международной федерации лыжного спорта: "Я думаю, что Раубичи полностью готовы к завтрашним соревнованиям. Организаторы проделали серьезную работу при подготовке покрытия и трамплинов. Мы следуем инструкциям Международной федерации лыжного спорта. Согласно им, есть 3 зоны: зеленая, желтая и красная. Мы находимся в зоне, где люди могут взаимодействовать. Тут могут работать медиа и другой персонал. Также есть зона для спортсменов, зона для тренеров. Мы соблюдаем все инструкции, а местные организаторы прекрасно работают и делают все, чтобы обеспечить безопасность людей".

Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Раубичах пройдет с соблюдением всех противоэпидемиологических норм. Зрителей организаторы просят позаботиться о своем здоровье, оставаться дома и следить за турниром по телевидению. Квалификацию вы сможете увидеть в 16:35 в режиме онлайн на "Беларусь 5. Интернет". А старт прямой трансляции финальных попыток на "Беларусь 5" вас будет ждать в 19:00. В воскресенье лыжные акробаты выступят в международных соревнованиях по синхронным прыжкам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Раубичах в выходные пройдет этап Кубка мира по лыжной акробатике. Фристайлисты из 11 стран, включая США, Канаду, Австралию, Россию, поборются за медали турнира. ...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Муж Скардино выиграл спринт ЧЕ по биатлону, Елетнов - 19-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by