"Беларусь 5" покажет финал этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах

Источник материала: БT

В Раубичах в выходные пройдет этап Кубка мира по лыжной акробатике. Фристайлисты из 11 стран, включая США, Канаду, Австралию, Россию, поборются за медали турнира.

Атлеты уже тренируются на склонах спорткомплекса. Условия для соревнований созданы идеальные, отмечают участники грядущего этапа.

Андреа Ринальди, представитель Международной федерации лыжного спорта: "Я думаю, что Раубичи полностью готовы к завтрашним соревнованиям. Организаторы проделали серьезную работу при подготовке покрытия и трамплинов. Мы следуем инструкциям Международной федерации лыжного спорта. Согласно им, есть 3 зоны: зеленая, желтая и красная. Мы находимся в зоне, где люди могут взаимодействовать. Тут могут работать медиа и другой персонал. Также есть зона для спортсменов, зона для тренеров. Мы соблюдаем все инструкции, а местные организаторы прекрасно работают и делают все, чтобы обеспечить безопасность людей".

Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Раубичах пройдет с соблюдением всех противоэпидемиологических норм. Зрителей организаторы просят позаботиться о своем здоровье, оставаться дома и следить за турниром по телевидению. Квалификацию вы сможете увидеть в 16:35 в режиме онлайн на "Беларусь 5. Интернет" . А старт прямой трансляции финальных попыток на " Беларусь 5" вас будет ждать в 19:00. В воскресенье лыжные акробаты выступят в международных соревнованиях по синхронным прыжкам.