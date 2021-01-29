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Минское "Динамо" проиграло ЦСКА в домашнем матче в КХЛ
30.01.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Минский хоккейный клуб проиграл второй подряд домашний матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги – московскому ЦСКА, передает Sputnik.
Встреча между командами состоялась вечером в пятницу 29 января на льду "Минск-Арены".
Игра для "Динамо" началась позитивно: на 14-й минуте хозяева площадки открыли счет – отличился Алексей Протас. ЦСКА смог отыграться только во втором периоде – на 31-й минуте ворота Дэнни Тэйлора поразил Константин Окулов.
Третий период "зубры" провалили: на 42-й минуте Окулов оформил дубль, спустя минуту гол минчанам забил Максим Сорокин, а на 53-й – Андрей Светлаков – 4:1.
Немного сократить отставание столичные хоккеисты смогли за минуту до финальной сирены, играя в большинстве: шайбу в свой актив записал Артем Демков.
В текущем чемпионате КХЛ клубы встречались один раз: в начале декабря "зубры" в гостях
Следующую встречу подопечные Крэйга Вудкрофта проведут тоже дома – 31 декабря состоится матч с "Витязем".
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Следующую встречу подопечные Крэйга Вудкрофта проведут тоже дома – 31 декабря состоится матч с "Витязем".
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