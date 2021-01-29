Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Минский хоккейный клуб проиграл второй подряд домашний матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги – московскому ЦСКА, передает Sputnik.

Встреча между командами состоялась вечером в пятницу 29 января на льду "Минск-Арены".

Игра для "Динамо" началась позитивно: на 14-й минуте хозяева площадки открыли счет – отличился Алексей Протас. ЦСКА смог отыграться только во втором периоде – на 31-й минуте ворота Дэнни Тэйлора поразил Константин Окулов.

Третий период "зубры" провалили: на 42-й минуте Окулов оформил дубль, спустя минуту гол минчанам забил Максим Сорокин, а на 53-й – Андрей Светлаков – 4:1.

Немного сократить отставание столичные хоккеисты смогли за минуту до финальной сирены, играя в большинстве: шайбу в свой актив записал Артем Демков.

В текущем чемпионате КХЛ клубы встречались один раз: в начале декабря "зубры" в гостях обыграли "армейцев" (4:2) – это была первая за последние шесть лет победа "Динамо" над хоккеистами из Москвы.

Следующую встречу подопечные Крэйга Вудкрофта проведут тоже дома – 31 декабря состоится матч с "Витязем".