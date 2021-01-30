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Ирина Кручинкина финишировала 39-й в пасьюте на ЧЕ в Польше
30.01.2021 13:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина заняла 39-е место в женской гонке преследования на чемпионате Европы в Польше, сообщает Sputnik.
Программу очередного соревновательного дня на ЧЕ открыл женский пасьют (10 км). Золото континентального первенства завоевала польская биатлонстка Камила Жук с результатом 29 минут 12,7 секунды (0 промахов). Второе и третье места заняли норвежки Каролин Эрдаль (+13,4 секунды; 3 промаха) и Оснэ Скреде (+16,2 секунды; 3 промаха).
Российская биатлонистка Лариса Куклина стала четвертой (+18,3 секунды; 3 промаха).
Белоруска Ирина Кручинкина пришла к финишу 39-й (+3 минуты 7,7 секунды; 7 промахов).
Позднее в пятницу пройдет мужская гонка преследования. Завершится чемпионат Европы 31 января смешанной эстафетой и супермикстом.
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Представительница Беларуси вышла на старт под девятым номером, но семь промахов отбросили ее на 30 позиций назад в итоговом протоколе.
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