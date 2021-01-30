|
В Польше продолжается чемпионат Европы - 2021 по биатлону. Прямой эфир - на "Беларусь 5"
30.01.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Чемпионат Европы по биатлону в Польше сегодня продолжится двумя гонками преследования, в которых на видных ролях могут быть и белорусские спортсмены. Ведь Ирине Кручинкиной со старта необходимо отыграть по итогам спринта 27 секунд от латышки Байбы Бэндики. Стартовый номер белоруски - девятый. Прямой эфир на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Европы по биатлону в Польше сегодня продолжится двумя гонками преследования, в которых на видных ролях могут быть и белорусские спортсмены. Ведь Ирине...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)