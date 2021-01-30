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В Польше продолжается чемпионат Европы - 2021 по биатлону. Прямой эфир - на "Беларусь 5"

30.01.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Чемпионат Европы по биатлону в Польше сегодня продолжится двумя гонками преследования, в которых на видных ролях могут быть и белорусские спортсмены. Ведь Ирине Кручинкиной со старта необходимо отыграть по итогам спринта 27 секунд от латышки Байбы Бэндики. Стартовый номер белоруски - девятый. Прямой эфир на "Беларусь 5" в 12:20. Трио белорусов выйдут на старт мужской гонки преследования. Первым из наших на дистанции увидим Романа Елетнова - он отправится 19-м, Егор Казаринов - 45-й, а Илья Авсеенко - 47-й. Эфир - в 15 часов.

 
 
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Чемпионат Европы по биатлону в Польше сегодня продолжится двумя гонками преследования, в которых на видных ролях могут быть и белорусские спортсмены. Ведь Ирине...
 
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