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Чемпионат Европы по биатлону в Польше сегодня продолжится двумя гонками преследования, в которых на видных ролях могут быть и белорусские спортсмены. Ведь Ирине Кручинкиной со старта необходимо отыграть по итогам спринта 27 секунд от латышки Байбы Бэндики. Стартовый номер белоруски - девятый. Прямой эфир на "Беларусь 5" в 12:20. Трио белорусов выйдут на старт мужской гонки преследования. Первым из наших на дистанции увидим Романа Елетнова - он отправится 19-м, Егор Казаринов - 45-й, а Илья Авсеенко - 47-й. Эфир - в 15 часов.