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"Фиорентина" - "Торино" - 1:1
30.01.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Даже вдевятером "Фиорентина" была близка к победе в матче 20-го тура итальянской серии А, однако гол Белотти на 88-й минуте принес "Торино" ничью – 1:1. У "фиалок" отметим гол на счету французской легенды Франка Рибери. Флорентийцы Кастровили и Миленкович покинули поле из-за красных карточек.
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Даже вдевятером "Фиорентина" была близка к победе в матче 20-го тура итальянской серии А, однако гол Белотти на 88-й минуте принес "Торино" ничью – 1:1. У "фиалок" отметим...
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