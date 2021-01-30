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Ирина Жук установила национальный рекорд по прыжкам с шестом в помещении
30.01.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Белорусская легкоатлетка Ирина Жук, представляющая Гродненскую область, установила национальный рекорд в помещении, преодолев отметку 4 метра 66 сантиметров, прыгнув с шестом. Этот результат был зафиксирован накануне в рамках Кубка Беларуси в Гомеле. Эта высота покорилась спортсменке со второй попытки. Таким образом, Ирина Жук на 1 см улучшила свой предыдущий рекордный результат.
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Белорусская легкоатлетка Ирина Жук, представляющая Гродненскую область, установила национальный рекорд в помещении, преодолев отметку 4 метра 66 сантиметров,...
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