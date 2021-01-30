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Не хватило эмоций команде, чтобы переломить ход игры после второй пропущенной шайбы. Главный тренер минского "Динамо" Крейг Вудкрофт подобным образом резюмировал результат поединка регулярного чемпионата КХЛ, в котором "зубры" обидно уступили московскому ЦСКА 2:4. При этом наставник "Динамо" отметил, что хоккеисты старались бороться до конца, однако усталость после продолжительного сезона ощущалась. В турнирной таблице Западной конференции белорусы шестые. Следующий поединок также состоится дома - завтра принимаем "Витязь".