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Тренер минского "Динамо" К. Вудкрофт: Не хватило эмоций
30.01.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Не хватило эмоций команде, чтобы переломить ход игры после второй пропущенной шайбы. Главный тренер минского "Динамо" Крейг Вудкрофт подобным образом резюмировал результат поединка регулярного чемпионата КХЛ, в котором "зубры" обидно уступили московскому ЦСКА 2:4. При этом наставник "Динамо" отметил, что хоккеисты старались бороться до конца, однако усталость после продолжительного сезона ощущалась. В турнирной таблице Западной конференции белорусы шестые. Следующий поединок также состоится дома - завтра принимаем "Витязь".
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Не хватило эмоций команде, чтобы переломить ход игры после второй пропущенной шайбы. Главный тренер минского "Динамо" Крейг Вудкрофт подобным образом резюмировал...
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