Алла Цупер и Анна Гуськова пробились в финал этапа Кубка мира по фристайлу

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Поклонники фристайла во всем мире сегодня свой взор обращают на Раубичи. Спорткомплекс под Минском принимает этап Кубка планеты. Женская квалификация только завершилась, и две белоруски пробились в финал: Алла Цупер с десятым результатом и Анна Гуськова с шестым. Всего же представители 11 стран, включая США, Канаду, Швейцарию, Австралию, разыгрывают медали турнира в спорткомплексе под Минском. Трамплины и склон идеально готовы к старту, отмечают участники соревнований.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Раубичах проходит с соблюдением всех противоэпидемиологических норм. Зрителей организаторы просят позаботиться о своем здоровье, оставаться дома и следить за турниром по телевидению. Мужскую квалификацию вы сможете увидеть в 16:35 в режиме онлайн на "Беларусь 5. Интернет". А старт прямой трансляции финальных попыток на "Беларусь 5" вас будет ждать в 19:00. Завтра лыжные акробаты выступят в международных соревнованиях по синхронным прыжкам.