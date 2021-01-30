ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Алла Цупер и Анна Гуськова пробились в финал этапа Кубка мира по фристайлу

30.01.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Поклонники фристайла во всем мире сегодня свой взор обращают на Раубичи. Спорткомплекс под Минском принимает этап Кубка планеты. Женская квалификация только завершилась, и две белоруски пробились в финал: Алла Цупер с десятым результатом и Анна Гуськова с шестым. Всего же представители 11 стран, включая США, Канаду, Швейцарию, Австралию, разыгрывают медали турнира в спорткомплексе под Минском. Трамплины и склон идеально готовы к старту, отмечают участники соревнований.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Раубичах проходит с соблюдением всех противоэпидемиологических норм. Зрителей организаторы просят позаботиться о своем здоровье, оставаться дома и следить за турниром по телевидению. Мужскую квалификацию вы сможете увидеть в 16:35 в режиме онлайн на "Беларусь 5. Интернет". А старт прямой трансляции финальных попыток на "Беларусь 5" вас будет ждать в 19:00. Завтра лыжные акробаты выступят в международных соревнованиях по синхронным прыжкам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поклонники фристайла во всем мире сегодня свой взор обращают на Раубичи. Спорткомплекс под Минском принимает этап Кубка планеты. Женская квалификация только...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ирина Кручинкина финишировала 39-й в пасьюте на ЧЕ в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by