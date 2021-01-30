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Этап Кубка мира по фристайлу на "Беларусь 5"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 24 лучших лыжных акробата планеты начинают борьбу за медали этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах В эти минуты 24 лучших лыжных акробата планеты (12 мужчин и 12 девушек) начинают борьбу за медали этапа Кубка мира по фристайлу в наших Раубичах. Спорткомплекс под...

В эти минуты 24 лучших лыжных акробата планеты (12 мужчин и 12 девушек) начинают борьбу за медали этапа Кубка мира по фристайлу в наших Раубичах. Спорткомплекс под Минском в очередной раз доказал свой высокий уровень организации турниров, о чем говорят не только участники, но и представитель FIS Андреа Ринальди.Соревнования проходят с соблюдением всех противоэпидемиологических норм, т.е. без зрителей. Но прямой эфир показывает. Эти кадры мы получаем прямо сейчас. В финалеи юного Макара Митрофанова. Всего же представители 11 стран в эти дни выступают в Раубичах, включая фристайлистов из США, Канады, Швейцарии, Германии. Завтра лыжные акробаты выступят в международных соревнованиях по синхронным прыжкам.