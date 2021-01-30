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24 лучших лыжных акробата планеты начинают борьбу за медали этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах

30.01.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты  24 лучших лыжных акробата планеты (12 мужчин и 12 девушек) начинают борьбу за медали этапа Кубка мира по фристайлу в наших Раубичах. Спорткомплекс под Минском в очередной раз доказал свой высокий уровень организации турниров,  о чем говорят не только участники, но и представитель FIS  Андреа Ринальди. 

Этап Кубка мира по фристайлу на "Беларусь 5" 

Соревнования проходят с соблюдением всех  противоэпидемиологических норм,  т.е. без зрителей.  Но прямой эфир  показывает "Беларусь 5".  Эти кадры мы получаем прямо сейчас. В финале переживаем за Аллу Цупер, Анну Гуськову и юного Макара Митрофанова.  Всего же представители 11 стран в эти дни выступают в Раубичах,  включая фристайлистов из США, Канады, Швейцарии, Германии. Завтра лыжные акробаты выступят в  международных соревнованиях по синхронным прыжкам.

 
 
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В эти минуты  24 лучших лыжных акробата планеты (12 мужчин и 12 девушек) начинают борьбу за медали этапа Кубка мира по фристайлу в наших Раубичах. Спорткомплекс под...
 
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