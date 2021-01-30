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24 лучших лыжных акробата планеты начинают борьбу за медали этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах
30.01.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ эти минуты 24 лучших лыжных акробата планеты (12 мужчин и 12 девушек) начинают борьбу за медали этапа Кубка мира по фристайлу в наших Раубичах. Спорткомплекс под Минском в очередной раз доказал свой высокий уровень организации турниров, о чем говорят не только участники, но и представитель FIS Андреа Ринальди.
Этап Кубка мира по фристайлу на "Беларусь 5"Соревнования проходят с соблюдением всех противоэпидемиологических норм, т.е. без зрителей. Но прямой эфир показывает
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24 лучших лыжных акробата планеты начинают борьбу за медали этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах
В эти минуты 24 лучших лыжных акробата планеты (12 мужчин и 12 девушек) начинают борьбу за медали этапа Кубка мира по фристайлу в наших Раубичах. Спорткомплекс под...
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