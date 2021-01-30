|
5-й этап Кубка мира по фристайлу в Раубичах. Анна Гуськова заняла 4-е место, Алла Цупер - 5-е
30.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ одном шаге от пьедестала остановились белорусы сегодня на домашнем этапе Кубка мира по лыжной акробатике.
Завтра в Раубичах пройдут международные соревнования по синхронным прыжкамРаубичи в очередной раз показали мировой спортивной общественности, что спорткомплекс под Минском готов к вызовам любой сложности. Несмотря на плюсовую температуру среди недели, этап Кубка мира по фристайлу прошел на высшем уровне, организаторам удалось подготовить и склон, и трамплин. Завтра в Рубичах пройдут международные соревнования по синхронным прыжкам. Начало прямой трансляции на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном шаге от пьедестала остановились белорусы сегодня на домашнем этапе Кубка мира по лыжной акробатике. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)