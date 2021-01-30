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Завтра в Раубичах пройдут международные соревнования по синхронным прыжкам

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5-й этап Кубка мира по фристайлу в Раубичах. Анна Гуськова заняла 4-е место, Алла Цупер - 5-е В одном шаге от пьедестала остановились белорусы сегодня на домашнем этапе Кубка мира по лыжной акробатике. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова в...

В одном шаге от пьедестала остановились белорусы сегодня на домашнем этапе Кубка мира по лыжной акробатике.в Раубичах заняла 4-е место, еще одна5-я. У мужчин приятно удивил белорусских болельщиков 17-летний Макар Митрофанов. Юный фристайлист - единственный, кто из нашей команды пробился в финал, где выполнил самый сложный прыжок из своего арсенала, благодаря чему занял высокое 4-е место. И это пока его лучший результат в карьере.Раубичи в очередной раз показали мировой спортивной общественности, что спорткомплекс под Минском готов к вызовам любой сложности. Несмотря на плюсовую температуру среди недели, этап Кубка мира по фристайлу прошел на высшем уровне, организаторам удалось подготовить и склон, и трамплин. Завтра в Рубичах пройдут международные соревнования по синхронным прыжкам. Начало прямой трансляции на. Этот турнир пройдет также без зрителей.