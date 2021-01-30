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5-й этап Кубка мира по фристайлу в Раубичах. Анна Гуськова заняла 4-е место, Алла Цупер - 5-е

30.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В одном шаге от пьедестала  остановились белорусы сегодня на домашнем этапе Кубка мира по лыжной акробатике. Олимпийская чемпионка Пхенчхана  Анна Гуськова в Раубичах  заняла 4-е место, еще одна белоруска  Алла Цупер  5-я. У  мужчин приятно удивил белорусских болельщиков  17-летний Макар Митрофанов.  Юный фристайлист - единственный,  кто из нашей команды пробился в финал, где выполнил самый сложный прыжок из своего арсенала, благодаря чему занял высокое 4-е место.  И это пока его лучший результат в карьере.

Завтра в Раубичах пройдут международные соревнования по синхронным прыжкам 

Раубичи в очередной раз  показали мировой спортивной общественности, что спорткомплекс под Минском  готов к  вызовам любой сложности.  Несмотря на плюсовую температуру среди недели, этап Кубка мира по фристайлу прошел на высшем уровне, организаторам удалось подготовить и склон, и трамплин. Завтра в Рубичах пройдут международные соревнования по синхронным прыжкам. Начало прямой трансляции на "Беларусь 5" в 13:20.  Этот турнир пройдет также без зрителей.

 
 
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В одном шаге от пьедестала  остановились белорусы сегодня на домашнем этапе Кубка мира по лыжной акробатике. Олимпийская чемпионка Пхенчхана  Анна Гуськова в...
 
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