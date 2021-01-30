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Хоккей. Экстралига. "Шахтер" проиграл "Неману"

30.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Один из лидеров сезона - солигорский "Шахтер" неожиданно проигрывает "Неману" на выезде в очередном поединке регулярного чемпионата Экстралиги, 1-2. У "горняков" осталось 88 баллов, столько же у "Юности". Минчане в эти минуты играют против "Динамо-Молодечно". Идущий пятым жлобинский "Металлург", выигрывая 1:0 дома у "Могилева", также неожиданно уступил гостям 1:2.

 
Теги: Могилев
 
 
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Один из лидеров сезона - солигорский "Шахтер" неожиданно проигрывает "Неману" на выезде в очередном поединке регулярного чемпионата Экстралиги, 1-2. У "горняков"...
 
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