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Хоккей. Экстралига. "Шахтер" проиграл "Неману"
30.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОдин из лидеров сезона - солигорский "Шахтер" неожиданно проигрывает "Неману" на выезде в очередном поединке регулярного чемпионата Экстралиги, 1-2. У "горняков" осталось 88 баллов, столько же у "Юности". Минчане в эти минуты играют против "Динамо-Молодечно". Идущий пятым жлобинский "Металлург", выигрывая 1:0 дома у "Могилева", также неожиданно уступил гостям 1:2.
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Один из лидеров сезона - солигорский "Шахтер" неожиданно проигрывает "Неману" на выезде в очередном поединке регулярного чемпионата Экстралиги, 1-2. У "горняков"...
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