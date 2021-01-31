Источник материала: Sputnik Беларусь

За минувшее десятилетие российские гонщики уверенно закрепились в сильнейшем автоспортивном чемпионате. Путь проложил Виталий Петров, успех закрепили Сергей Сироткин и Даниил Квят. В 2021 году в "Ф-1" дебютирует Никита Мазепин .

Белорусские корни

Громкий заголовок мы можем легко объяснить. Никита Мазепин действительно имеет белорусское происхождение. Его отец – известный бизнесмен Дмитрий Мазепин родился и вырос в Минске. После окончания суворовского училища будущий миллиардер отправился в Москву, где и построил невероятно успешную карьеру. Сегодня Мазепин является основным владельцем и председателем совета директоров Объединенной химической компании "Уралхим". Его личное состояние в 2015 году журнал Forbes оценивал в 1.3 млрд долларов США.

Родители бизнесмена по-прежнему живут в белорусской столице и отсюда следят за успехами внука. Отметим, что Мазепин-старший ранее называл себя "белорусом по национальности". Инвестиции в гонщика и доверие со стороны отца во многом предопределили спортивную судьбу Никиты.

Начало карьеры

Дело в том, что Мазепин-младший на протяжении многих лет выступлений в молодежных сериях имел важное преимущество – у него за спиной всегда стоял надежный и щедрый спонсор. Важность этого фактора в современном автоспорте переоценить сложно. Одного недюжинного таланта мало, чтобы занять место в кокпите самого быстрого болида в мире. Нужна и финансовая поддержка.

Скорость у Мазепина просматривалась довольно давно. В возрасте 14 лет парень стал вице-чемпионом мира по картингу среди взрослых. Однако формульных побед пришлось подождать. Азиатская серия MRF Challenge, юношеские серии Renault и Toyota – везде Мазепин показывал приличный темп, но никак не мог добиться громкого успеха. Лишь однажды у Никиты получилось забраться на первую ступень подиума. Это случилось в гонке британской "Формулы-4".

Прорыв и провал

Тем не менее, гонщик продолжал наращивать опыт и развиваться. Упорство и труд в результате были вознаграждены. Успешным для Мазепина стал сезон-2018 за рулем болида АRT в серии GP3. Никита выиграл 4 гонки и показал классную скорость, но для завоевания титула гонщику не хватило стабильности. Первую строчку он уступил восходящей звезде, Антуану Юберу. К сожалению, уже в следующем сезоне французский пилот погиб в результате тяжелой аварии на трассе Спа-Франкоршам.

Хорошее выступление в GP3 позволило Мазепину приблизиться к "Формуле-1" еще на один шаг. С 2019 года гонщик выступал уже в "Ф-2". Однако его результаты совсем нельзя было назвать обнадеживающими. Несмотря на то, что в распоряжении спортсмена была лучшая машина пелетона, Никита лишь 5 раз за весь сезон приехал в очки, а его лучшим выступлением стало 8-е место по итогам гонки.

Вот тут и пригодилась молодому гонщику помощь отца. Дмитрий Мазепин специально под сына приобрел команду Hitech, в которой Никита стал безальтернативно первым номером. Инженеры внимательно прислушивались к просьбам россиянина и подбирали настройки болида под пилотажный стиль Мазепина. Как раз отсутствие налаженной связи между командой и гонщиком и винил Никита в своих прошлогодних неудачах. И оказался прав: 2020 год принес ему множество приятных моментов. Две победы, шесть подиумов и два лучших круга гонки вывели гонщика на пятое место в общем зачете. А заодно дали возможность претендовать на контракт в главной автогоночной серии планеты.

Перспективы в Haas

Не без помощи спонсорской поддержки отца Никита Мазепин, не обладая особенно внушительным резюме, получил место в кокпите американской команды Haas Racing. Стоит отметить, что до этого Мазепины попытались повторить сценарий "Ф-2" и сразу же купить команду-крепкого середняка с прицелом на топ "Королевских гонок" - Force India, которая в будущем сезоне будет называться Aston Martin . Но в итоге борьба "внегоночная" закончилась победой канадского миллиардера Лоуренса Стролла, благодаря которому "конюшня" из Сильверстоуна и получила свое новое название, а его сыну Лэнсу - место боевого гонщика. По слухам, Мазепин-старший вел переговоры и о покупке команды Williams, однако ее в итоге приобрели инвесторы из США.

Еще одно место в американской команде досталось другому новичку - Мику Шумахеру, сыну легендарного "красного барона". Haas использует двигатели Ferrari, а значит, особенных перспектив в сезоне-2021 от команды можно не ждать. Внезапно "ослабевшие" после скандала с участием FIA силовые агрегаты, возможно, позволят лишь эпизодически включаться в борьбу за очки. По субботам верхним пределом для конюшни выглядит попадание во второй квалификационный сегмент.

При таких раскладах ключевой задачей для россиянина с белорусскими корнями станет борьба против напарника по команде. Наблюдать за ней будет крайне интересно, поскольку стилистически двое гонщиков различаются принципиально. Мик Шумахер отличается очень экономным расходованием ресурса. Этот пилот бережно работает с покрышками, не перегружает двигатель, лучше адаптируется к неудобным настройкам.

С другой стороны, Никита Мазепин отлично атакует на пределе возможностей. Пожалуй, можно даже сказать, что россиянин попросту смелее и наглее напарника. Однако многие эффектные обгоны в исполнении Мазепина в "Формуле-2" были сделаны за счет более позднего торможения двигателем. Такой стиль имеет свои преимущества. Однако на долгой дистанции сезона Haas может столкнуться со штрафами за перерасход моторов – их без санкций положено только три на весь год.

Еще один важный аспект – репутация Никиты. В отличие от репутации Мика, она небезупречная. Время от времени Мазепин попадает в неприятные истории. Самая свежая приключилась уже после подписания контракта с командой "Ф-1". Никита опубликовал в своих соцсетях видео непристойного содержания, за что был тут же подвергнут обструкции со стороны "формульной" общественности. Haas не стала выгораживать гонщика и тоже заявила о своей озабоченности произошедшим. В общем, пока один пилот американской конюшни будет справляться с давлением собственной фамилии, другому придется приручить "внутренних демонов" и сосредоточиться исключительно на гонках.

Чего у Мазепина не отнять - это уверенности в своих силах, чистой скорости и спортивной наглости. А это отличный набор качеств для старта карьеры в "Формуле-1".

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