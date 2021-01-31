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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КХЛ. "Динамо-Минск" принимает "Витязь" Минское "Динамо" матчем с "Витязем" сегодня завершит очередную домашнюю серию в регулярном розыгрыше КХЛ. На домашней площадке "зубры" постараются...

Минское "Динамо" матчем с "Витязем" сегодня завершит очередную домашнюю серию в регулярном розыгрыше КХЛ. На домашней площадке "зубры" постараются реабилитироваться перед болельщиками после двух поражений подряд - от "Торпедо" из Нижнего Новгорода и московского ЦСКА. Клуб из Подольска идет 8-м в турнирной таблице Западной конференции, белорусы на две строчки выше. Прямая трансляция поединка начнется вна