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КХЛ. "Динамо-Минск" принимает "Витязь"

31.01.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Минское "Динамо" матчем с "Витязем" сегодня завершит очередную домашнюю серию в регулярном розыгрыше КХЛ. На домашней площадке "зубры" постараются реабилитироваться перед болельщиками после двух поражений подряд - от "Торпедо" из Нижнего Новгорода и московского ЦСКА. Клуб из Подольска идет 8-м в турнирной таблице Западной конференции, белорусы на две строчки выше. Прямая трансляция поединка начнется в 17:10 на "Беларусь 5".
 
 
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Минское "Динамо" матчем с "Витязем" сегодня завершит очередную домашнюю серию в регулярном розыгрыше КХЛ. На домашней площадке "зубры" постараются...
 
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