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Гуськова и Деруго победили в синхронных прыжках на КМ в "Раубичах"
31.01.2021 14:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв – Sputnik. Белоруски Анна Гуськова и Анна Деруго одержали победу в синхронных прыжках на этапе Кубка мира, который принимают "Раубичи", передает Sputnik.
Фристайлистки показали результат 76,9 балла. Второе место – у дуэта из француженки Марион Тэну и казашки Маржан Акжит (61,94).
Третье место – у спортсменок из Казахстана Жанботы Алдабергеновой и Акмаржан Калмурзаевой (53,07).
© Sputnik / Владимир Астапкович
Синхронные прыжки завершили этап Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел в "Раубичах" под Минском. Первенство собрало представителей из 11 стран, среди которых помимо хозяев турнира выступили команды из Австралии, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, России, США, Украины, Швейцарии и Японии.
Белорусскую сборную на нынешних соревнованиях представили сильнейшие спортсмены, за исключением Александры Романовской, которая восстанавливается после тяжелой травмы. Из-за болезни в "Раубичи"
Из Минска участники соревнований отправятся в город Дир-Вэлли (США), где 6 февраля состоится очередной этап Кубка мира по фристайлу.
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Второе место – у канадско-казахстанского дуэта, третьими по итогам соревнования стали спортсменки из Казахстана.
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