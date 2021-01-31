Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Белоруски Анна Гуськова и Анна Деруго одержали победу в синхронных прыжках на этапе Кубка мира, который принимают "Раубичи", передает Sputnik.

Фристайлистки показали результат 76,9 балла. Второе место – у дуэта из француженки Марион Тэну и казашки Маржан Акжит (61,94).

Третье место – у спортсменок из Казахстана Жанботы Алдабергеновой и Акмаржан Калмурзаевой (53,07).

Синхронные прыжки завершили этап Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел в "Раубичах" под Минском. Первенство собрало представителей из 11 стран, среди которых помимо хозяев турнира выступили команды из Австралии, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, России, США, Украины, Швейцарии и Японии.

Белорусскую сборную на нынешних соревнованиях представили сильнейшие спортсмены, за исключением Александры Романовской, которая восстанавливается после тяжелой травмы. Из-за болезни в "Раубичи" не смог приехать и главный тренер национальной команды Николай Козеко.

Из Минска участники соревнований отправятся в город Дир-Вэлли (США), где 6 февраля состоится очередной этап Кубка мира по фристайлу.

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