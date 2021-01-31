Немцы выиграли сингл-микст на ЧЕ по биатлону, белорусы – 14-е

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Немецкие биатлонисты выиграли смешанную одиночную эстафету чемпионата Европы по биатлону, который проходит в польских Друшниках-Здруй, передает Sputnik.

Германию в сингл-миксте представляли Стефани Шерер и Юстус Стрелоу. Они преодолели дистанцию за 35 минут и 1,6 секунды, использовав пять дополнительных патронов.

Второе место заняли французы Каролин Коломбо и Эмильен Клод, отстав от лидеров на 21 секунду. Тройку лидеров замкнули россияне Лариса Куклина и Евгений Гараничев (26,7 секунды).

Белорусы Ирина Кручинкина и Роман Елетнов заняли по итогам 14-е место, отставание от победителей 2 минуты и 17,5 секунды.

Чемпионат Европы в Друшниках-Здруй завершится сегодня супермикстом.

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